Микроэлектроника: В Китае запускают агентство по привлечению иностранных производителей микросхем

MForum.ru
09.02.2022,
Китай собирается создать специальную организацию, основной целью которой будет привлечение иностранных производителей полупроводников и инвесторов, сообщает Asia Nikkei. Организация будет фокусироваться на крупных американских бизнесах.
"Трансграничный рабочий комитет по полупроводникам" - совместный проект Министерства промышленности и информационных технологий Китая, Министерства торговли и Университета Цинхуа. Организация будет работать над укреплением сотрудничества между КНР и иностранными разработчиками микросхем с конечной целью создания самодостаточной цепочки поставок.
"Организация, похоже, была создана для скачивания современных полупроводниковых технологий из США, Японии и Европы", - говорится в публикации.
Агентство готово обеспечивать финансовую и правительственную поддержку, что должно стимулировать иностранных производителей к созданию баз для разработки и производства в Китае. Также она сможет предлагать финансовую поддержку китайским компаниям, которые стремятся приобрести зарубежных производителей чипов.
В документах, полученных Nikkei, такие американские производители чипов Intel и AMD упоминаются в числе компаний, на которые будет нацелена деятельность Комитета.
"Китай является одним из крупнейших растущих рынков, что касается продаж, поэтому [полупроводниковые компании] не могут игнорировать пожелания китайского правительства", - заявил Nikkei один из руководителей, предполагая, что производители микросхем могут ощутить давление с тем, чтобы стимулировать их соответствовать целям нового агентства. Вплоть до того, что такое сотрудничество может оказаться условием для ведения бизнеса в Китае.
Эта новость последовала вслед за призывами к Комитету Министерства финансов США по иностранным инвестициям в США (CFIUS) пересмотреть предложение SK Hynix о покупке подразделения, производящего чипы памяти Intel NAND.
CFIUS одобрил эту сделку в 2021 году. Через несколько месяцев антимонопольный орган Китая также одобрил сделку, но с рядом обременений, в том числе, с требованием, что возникающее в результате этой сделки предприятие поможет "стороннему конкуренту" с выходом на рынок.
Во время форума CTT в январе 2022 года, Назак Никахтар, бывший помощник министра промышленности и анализа Управления международной торговли Министерства торговли США, и Джефф Ферри, главный экономист Коалиции за процветающую Америку, предупредили, что новые условия продажи могут создать новый канал для китайского правительства и вооруженных сил, чтобы "скачать" конфиденциальные технологии, разработанные в США.
Г-жа Никахтар заявила, что CFIUS имеет "юридические полномочия, чтобы требовать повторной проверки" продажи.
"Китай не имеет права ставить условия, чтобы заставить западные компании передавать ценные IP-технологии в качестве платы за право выхода на китайский рынок", - добавляет г-н Ферри. "Мы не можем позволить Китаю заполучить эти технологии".
Источник: chinatechthreat.com
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теги: микроэлектроника Китай тренды
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