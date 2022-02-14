Анонсы: В России начались продажи Nokia G21

MForum.ru
14.02.2022,
В магазинах сети DNS начались продажи смартфона Nokia G21, анонс которого компания HMD Global планирует провести на MWC 2022. Это мероприятие традиционно проходит в Барселоне, в этом году – с 28 февраля по 3 марта.
Спецификации Nokia G21 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет UniSoC T606 (2 ядра A75, 1,6 ГГц, 6 ядер A55, 1,6 ГГц, графика: Mali-G57), 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп портретная), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5050 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце, поддержка NFC присутствует. Цена новинки – 15 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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