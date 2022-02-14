Развитие сетей: Вымпелком запустил поддержку VoLTE в Дагестане

14.02.2022, MForum.ru

В Дагестане запущена услуга VoLTE для клиентов билайна. Вы знаете, что поддержка VoLTE ускоряет соединения при вызовов, снижает быстроту разряда аккумулятора смартфона. Для подключения услуги не требуются никакие действия, она доступна автоматически, если смартфон и SIM-карта поддерживают VoLTE.

В 2021 году билайн вложил более 400 млн рублей в развитие сети в Дагестане, построив более 200 базовых станций в Махачкале, Буйнакске, Дербенте, Избербаше, Кизляре, Хасавюрте. В 19 населенных пунктах республики скоростной мобильный интернет 4G и бесперебойная голосовая связь от билайна появились впервые.

Директор Махачкалинского отделения билайн Авусалитдин Магомедов:

«Билайн активно развивает сеть в Республике Дагестан: мы строим новые базовые станции, улучшаем качество сервисов. Помимо запуска VoLTE мы значительно повысили надежность сети и делаем все, чтобы абоненты всегда оставались на связи».

пресс-релиз

В регионе поддержку VoLTE обеспечивают также МТС и МегаФон. Вымпелком обеспечивает поддержку VoLTE не менее, чем в 11 российских регионах.

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теги: билайн Вымпелком VoLTE республика Дагестан