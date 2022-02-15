Анонсы: Nokia G11 получил дисплей 90 Гц и АКБ 5050 мАч

15.02.2022, MForum.ru

Следом за Nokia G21, компания HMD Global вывела на европейский рынок смартфон Nokia G11. Новинка нацелена в сегмент доступных устройств, но оснащена экраном с частотой обновления 90 Гц. Диагональ дисплея – 6,5 дюйма, разрешение 720 x 1600 пикселей.

Внутри Nokia G11 разместился чип Unisoc T606, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб и АКБ емкостью 5050 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Компания утверждает, что АКБ достаточно для 3 дней автономной работы. В каплевидном вырезе дисплея находится 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера базируется на 13 Мп основном сенсоре, который дополняют 2 сенсора разрешением 2 Мп. ОС – Android 11. При этом производитель подтверждает, что новинка будет получать 2 года обновлений ОС и 3 года ежемесячных обновлений безопасности. Версия новинки для России получит поддержку NFC. Цена составит порядка $160.