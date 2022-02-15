MForum.ru
15.02.2022,
Следом за Nokia G21, компания HMD Global вывела на европейский рынок смартфон Nokia G11. Новинка нацелена в сегмент доступных устройств, но оснащена экраном с частотой обновления 90 Гц. Диагональ дисплея – 6,5 дюйма, разрешение 720 x 1600 пикселей.
Внутри Nokia G11 разместился чип Unisoc T606, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб и АКБ емкостью 5050 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Компания утверждает, что АКБ достаточно для 3 дней автономной работы. В каплевидном вырезе дисплея находится 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера базируется на 13 Мп основном сенсоре, который дополняют 2 сенсора разрешением 2 Мп. ОС – Android 11. При этом производитель подтверждает, что новинка будет получать 2 года обновлений ОС и 3 года ежемесячных обновлений безопасности. Версия новинки для России получит поддержку NFC. Цена составит порядка $160.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru
02.02. [Новости компаний] Транспортные сети: МТС втрое нарастила пропускную способность транспортной сети в Московском регионе / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] Судебные споры: Apple и Ericsson - новый виток патентных споров / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Цены Realme 9 Pro и 9 Pro+ стали известны до анонса / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 получил дисплей 90 Гц и АКБ 5050 мАч / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Представлен POCO M4 Pro 5G с чипсетом Dimensity 810 и дисплеем 90 Гц / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia G21 / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A23 / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru