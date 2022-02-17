Микроэлектроника: TSMC и Sony Group помогут Denso Corp решить проблемы с нехваткой микросхем

MForum.ru
17.02.2022,
Для сооружения фабрики чипов создается совместное предприятие, куда войдут TSMC, Denso Corp. и Sony Group. Toyota планирует инвестировать в это совместное предприятие $350 млн. Фабрика будет сооружаться в Кумамото.
Denso Corp. получит 10% в новом совместном предприятии и станет его основным клиентом с момента запуска производства микросхем. Сооружение завода начнется в 2022 году, массовое производство чипов и комплектующих планируется начать в конце 2024 года.
Новое производство должно помочь с решением проблемы с глобальной нехваткой микросхем и комплектующих, которая сейчас вызывает перебои с производством бытовой электроники и автомобилей. Это заставляет отдельные страны и крупных участников рынка пытаться укрепить или изменить свои цепочки поставок.
Участие Denso Corp. в проекте создания предприятия по выпуску микросхем в Кумамото должно снизить риск сбоев в цепочке поставок для этой компании и помочь стабилизировать выпуск автомобилей. Этот проект хорошо иллюстрирует тренд на усиление интеграции крупных потребителей микросхем с предприятиями по их производству. Не так уж неправы были любители создания вертикальных структур?
Источник: tipranks.com
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теги: микроэлектроника новые производства новые производственные мощности тренды
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