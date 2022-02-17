Микроэлектроника: TSMC и Sony Group помогут Denso Corp решить проблемы с нехваткой микросхем

17.02.2022, MForum.ru

Для сооружения фабрики чипов создается совместное предприятие, куда войдут TSMC, Denso Corp. и Sony Group. Toyota планирует инвестировать в это совместное предприятие $350 млн. Фабрика будет сооружаться в Кумамото.

Denso Corp. получит 10% в новом совместном предприятии и станет его основным клиентом с момента запуска производства микросхем. Сооружение завода начнется в 2022 году, массовое производство чипов и комплектующих планируется начать в конце 2024 года.

Новое производство должно помочь с решением проблемы с глобальной нехваткой микросхем и комплектующих, которая сейчас вызывает перебои с производством бытовой электроники и автомобилей. Это заставляет отдельные страны и крупных участников рынка пытаться укрепить или изменить свои цепочки поставок.

Участие Denso Corp. в проекте создания предприятия по выпуску микросхем в Кумамото должно снизить риск сбоев в цепочке поставок для этой компании и помочь стабилизировать выпуск автомобилей. Этот проект хорошо иллюстрирует тренд на усиление интеграции крупных потребителей микросхем с предприятиями по их производству. Не так уж неправы были любители создания вертикальных структур?

Источник: tipranks.com

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: микроэлектроника новые производства новые производственные мощности тренды