Микроэлектроника: Аналитики начали говорить о том, что кризис нехватки микросхем может смениться кризисом их перепроизводства

28.02.2022, MForum.ru

В брюссельском аналитическом центре Bruegel заговорили о том, что кризис нехватки микросхем в мире может смениться кризисом их перепроизводства.

Ограниченное предложение чипов привело к повышению цен для потребителей. Кроме того, нарушены создававшиеся годами цепочки поставок, предприятия работают на пределах возможностей.

Есть циклические и есть структурные причины для резкого роста спроса на полупроводники.

К циклическим можно отнести "антипандемийные меры", которые вызвали перемещения в онлайн образовательной и производственной деятельности, появился значительный спрос на продукты, содержащие электронику.

Структурные причины включают массовое производство электромобилей, массовую цифровизацию производств. Все это подразумевает рост потребности в чипах, причем во многих случаях - самых высокотехнологичных, которые могут производиться лишь на передовых производствах, то есть на Тайване и в Южной Корее.

Реакция на эти причины участников рынка была предсказуемой.

Во-первых, - значительное увеличение капитальных затрат, примеры которого видны повсюду на рынке. Прежде всего, его демонстрирует TSMC, нарастившая капитальные затраты с $30 млрд в 2021 году до $44 млрд в 2022 году. Все эти затраты оправдаются только в ситуации, когда мировой спрос на полупроводники будет продолжать расти.

Во-вторых, правительства нескольких крупных экономик реализовали программы господдержки, цель которых - нарастить местное производство чипов. Китай начал гонку в 2014 году с создания крупных фондов. Общий объем китайских инвестиций в рамках программы инноваций по оценкам авторов публикации составляет около $50 млрд. Это дало мощные результаты, но пока что не в области самых продвинутых технологий.

Вместе с аналогичными серьезными мерами господдержки, которые одобрены в США и в ЕС для поддержки "домашней" полупроводниковой промышленности, это может привести к долгосрочному избыточному предложению на рынке. Особенно это коснется рынка не самых высокотехнологичных полупроводников.

Мощности для производства этих полупроводников будет расти особенно быстро, начиная с 2023 года, по мере реализации инвестиционных планов. Даже TSMC, которая все более специализируется на ультрасовременном производстве, будет выделять до 20% или около $9 млрд в год на расширение производства менее совершенных чипов. И это больше, чем делается во всей Азии, несмотря на большое количество желающих увеличить производство чипов.

Источник: asia.nikkei.com

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теги: микроэлектроника прогнозы аналитика производство полупроводников