Микроэлектроника: Канада инвестирует C$240 млн в развитие полупроводниковой индустрии

04.03.2022, MForum.ru

Канада инвестирует C$240 млн ($189 млн) в индустрию полупроводников, чтобы ускорить производство и исследования в области микроэлектроники, критически важные для национальной безопасности и развития технологий, заявил министр инноваций науки и технологий Канады. Об этом сообщает Reuters.

В Канаде учрежден фонд Semiconductor Challenge Callout объемом в C$150 млн для разработки и поставки полупроводников. Еще C$90 млн выделены Национальному исследовательскому совету Канады, Канадскому центру производства фотоники, которая используется в телеком-решениях.

В Канаде готовы взять на себя обязательства перед компаниями, которые работают в сфере микроэлектроники и готовы инвестировать в Канаде. "Мы хотим, чтобы Канада стала домом для ведущих мировых разработчиков полупроводников".

На текущий момент полупроводниковый сектор Канады - это более 100 отечественных и многонациональных компаний, занимающихся исследованиями и разработками в области микрочипов.

Что-то маловато канадские чиновники собрали денег, чтобы это могло привлечь ведущих разработчиков и, тем более, производителей микроэлектроники. Для этого нужно было бы манить все же миллиардами, а не несколькими десятками миллионов, так разве что стартапы и малый-средний бизнес у них получится заманить. Тем не менее, отметим рост понимания важности микроэлектроники и сам факт стремления помочь развитию отрасли.

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