Микроэлектроника: Российская микроэлектроника под санкциями - чего ожидать?

09.03.2022, MForum.ru

Пора задавать вопросы. Не только, что делать, но и кто виноват. Но последнее пока что кажется страшным или неуместным, поэтому авторы публикаций предпочитают сосредотачиваться на "что делать"

Александр Механик в Стимуле пробует анализировать последствия новых санкций против России. Читайте статью по ссылке, а сюда я собрал основные тезисы.

Электронное машиностроение

Его, можно сказать, нет. За последние 30 лет завершился его демонтаж. Ведется разработка программы развития электронного машиностроения в России, но эта программа должна быть готова лишь в 2023 году. И какая бы хорошая она не была, это будет всего лишь стартовая точка. Ставить на Китай в надежде, что китайцы нам помогут, вероятно, можно, но эта страна пока что не является передовой в области электронного машиностроения. Впрочем, по сравнению с почти нулем, даже китайский уровень - это "космос". А пока что санкции могут затруднить поддержание в работоспособном состоянии того оборудования, что сейчас стоит у российских производителей.

Российское производство

Оно есть. Пусть ему и не доступны современные техпроцессы. Это означает, что если для военных и различных спецприменений электроника будет, то для современных компьютеров и других гаджетов - вряд ли. Сомнительно и освоение новых технологических норм ниже 60нм в сложившихся условиях. В статье ничего не сказано о материалах и комплектующих. В России точно есть все необходимое? А чего нет - мы точно сможем продолжить закупать и получать?

Российская разработка

С мозгами, включая и обученные в микроэлектронику, у нас все неплохо. Беда в том, что при проектировании используются импортные САПР (американские и немецкая), зачастую импортные IP-блоки и даже зачастую импортные ядра. И эти разработки были "заточены" под последующее размещение заказов на изготовление разработанного отнюдь не в России, а вовсе даже на TSMC. Доступ к которой на сегодня, похоже, потерян.

Планирование

С этим в России в последние десятилетия далеко не всегда получаются хорошие результаты. В любом случае, трудно предположить, что можно успешно развивать российскую микроэлектронику, если не будет активного сотрудничества с Европой и Китаем. Что в текущих условиях кажется... сложным.

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теги: микроэлектроника производство микроэлектроники