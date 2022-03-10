Регулирование: Ценам на сотовую связь разрешат расти

MForum.ru
10.03.2022,
Чиновники, на которых ссылается публикация Ведомостей, называют это, конечно, нежно - "привязкой сотовых тарифов к инфляции". Пока что это еще не решенный вопрос, но можно ли сомневаться в том, что соответствующее решение будет принято?
Почему-то говорится о том, что цены на связь в России к концу 2022 года могут вырасти на 10%. Оптимизм - это замечательно, но мы ведь говорим не о месяце, а о трех кварталах.
Любой должен понимать, что если не операторам не позволят наращивать тарифы, это может привести к деградации сетей и к ухудшению качества связи. Во всяком случае, в Минцифры придерживаются именно этой, безусловно здравой точки зрения.
В общем, главное сейчас, чтобы этим ценам в целом позволили расти, а каким именно будет рост, может знать только гадалка, слишком уж многое может и должно случиться в ближайшие недели и месяцы.
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теги: телеком регулирование тарифы рост цен
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