Регулирование: Ценам на сотовую связь разрешат расти

MForum.ru

Регулирование: Ценам на сотовую связь разрешат расти

10.03.2022, MForum.ru

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Чиновники, на которых ссылается публикация Ведомостей, называют это, конечно, нежно - "привязкой сотовых тарифов к инфляции". Пока что это еще не решенный вопрос, но можно ли сомневаться в том, что соответствующее решение будет принято?

 

 

Почему-то говорится о том, что цены на связь в России к концу 2022 года могут вырасти на 10%. Оптимизм - это замечательно, но мы ведь говорим не о месяце, а о трех кварталах.

Любой должен понимать, что если не операторам не позволят наращивать тарифы, это может привести к деградации сетей и к ухудшению качества связи. Во всяком случае, в Минцифры придерживаются именно этой, безусловно здравой точки зрения.

В общем, главное сейчас, чтобы этим ценам в целом позволили расти, а каким именно будет рост, может знать только гадалка, слишком уж многое может и должно случиться в ближайшие недели и месяцы.

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теги: телеком регулирование тарифы рост цен

© Алексей Бойко, MForum.ru

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