Микроэлектроника: Soitec расширяет производственную площадку, чтобы выпускать пластины SiC

MForum.ru
11.03.2022,
Французская компания Soitec анонсировала планы создания в городе Бернин, Франция, нового производства, которое займется выпуском карбид-кремниевых (SiC) пластин, предназначенных для последующего выпуска полупроводниковых устройств для электромобилей и промышленного применения. Кроме того, новое производство позволит расширить выпуск пластин 300мм КНИ (SoI, кремний на изоляторе).
Новая фабрика будет производить так называемые "инженерные пластины" по разработанной Soitec проприетарной технологии SmartCut. Компания утверждает, что чипы, выпускаемые на пластинах этого типа, обеспечивают впечатляющую производительность и энергоэффективность при использования в системах электропитания.
В отношении поставок пластин SmartSiC компания уже договаривается с производителями устройств SiC. Первый доход, как ожидается, компания получит во второй половине 2023 года.
О причинах, побудивших этого производителя пластин заняться темой пластин SiC, в компании говорят так: мы ожидаем, что к 2030 году около 40% всех новых автомобилей будут электрическими. Наши решения SmartSiC отвечают вызовам, которые стоят перед индустрией, помогают создавать энергоэффективные решения, что позволит ускорить переход к использованию электромобилей. Инвестиции в производство SmartSiC позволят компании нарастить свой бизнес и нарастить долю рынка в продуктах для автопрома и автоматизации промышленности.
Тема производства пластин SiC актуальна и для России. Есть ли соответствующие российские производства? Есть ли планы их расширения или создания таких производств с нуля кем-то из участников рынка?
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теги: микроэлектроника SiC Soitec производство пластин
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