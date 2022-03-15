Это интересно: Экология или жажда наживы?

MForum.ru
15.03.2022,
Производители смартфонов дружно подхватили «экологичный тренд», начал убирать из комплекта поставки своих устройств наушники и зарядные устройства. Британское издание Daily Mail подсчитало, сколько на таком «гринвошинге» заработала Apple.
По мнению журналистов Daily Mail за счет отказа от комплектных наушников и зарядного устройства производитель смог заработать порядка $6,5 млрд. Главных составляющих столь впечатляющей выгоды две – дополнительные продажи аксессуаров и экономия на логистике. При цене зарядного устройства и наушников по $19, максимально возможная выгода на одном iPhone - $38. Напомню, речь идет о тираже в 190 млн. устройств. Безусловно, не каждый купивший iPhone обзаведется аксессуарами. Но большинству, как минимум зарядное устройство покупать придется. Все же старые адаптеры дают слишком низкую скорость заряда.
Второй фактор – уменьшение размеров коробки позволило размещать на 70% больше устройств на единицу объема контейнера, что даст порядка 40% экономии на доставке. Скорее всего, реальные цифры несколько скромнее. И, конечно же, производитель настаивает исключительно на заботе об экологии. Но может тогда стоит отказаться от кучи «бумажек» в упаковках устройств?
© Антон Печеровый,
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