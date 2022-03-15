Cлухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A33 5G

MForum.ru
15.03.2022,
В сети появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A33 5G, анонс которого состоится уже завтра. Новинка получит 6,4-дюймовый S-AMOLED дисплей разрешением 1080х2400 точек с U-образным вырезом, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5.
Внутри Samsung Galaxy A33 5G ожидается чипсет Samsung Exynos 1280, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Фронтальная камера – 13 Мп, тыловая камера оснащена 48 Мп основным сенсором. В качестве вспомогательных используются сенсоры разрешением 8 Мп и два сенсора 2 Мп. Класс защиты от влаги – IP67. Также можно отметить поддержку NFC, Bluetooth 5.1, Dolby Atmos. Габаритные размеры 159,7 х 74 х 8,1 мм, вес – 186 г. Купить новинку за 379 евро можно будет в черном, синем, белом и персиковом цветах.
© Антон Печеровый,
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