Микроэлектроника: Renesas останавливает производство чипов для автоэлектроники из-за земллетрясения

MForum.ru
17.03.2022,
Японский производитель автомобильных чипов - Renesas Electronics Corp заявил, что вынужден временно остановить производство микросхем на двух своих производственных площадках и частично остановить производство на третьем заводе из-за мощного землетрясения, которое произошло вчера.
Одна из площадок - это Нака в префектуре Ибараки, которая поставляла чипы автопроизводителям по всему миру. Учитывая, что они и до этого страдали от нехватки чипов, теперь ситуация неминуемо ухудшится еще более.
Компания Renesas пока что не сообщила, когда производство будет перезапущено.
Даже с позиций конспирологии вряд ли можно объяснить заметно выросшее число природных катастроф, которые негативно воздействуют на производство полупроводников. То ли так было и раньше, и мы просто этого не замечали, поскольку избыточное производство маскировало временную остановку производства тем или иным предприятием. А теперь, в условиях дефицита, любая остановка производства у любого крупного участника рынка стала предметом всеобщего внимания. Либо все же природные катастрофы внезапно "полюбили" именно микроэлектронику - то атипичные холода случаются в Техасе, то на острове Тайвань случается засуха, а уж пожары... они возникают на микроэлектронных предприятиях в Китае и Японии с пугающей регулярностью. Теперь вот - землетрясение...
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости, канал в Дзен
теги: Япония Renesas микроэлектроника
Публикации по теме:
15.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония хотела бы стать мировым лидером рынка силовых полупроводников / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Цены на флэш-память NAND вырастут в 2q2022 / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Развитие производства полупроводников. Япония / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] Эпиэл / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] 5G: Европа должна развивать 5G, чтобы не отстать в международной гонке / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Электронная книга Onyx Boox Nova Air C получит цветной E-Ink дисплей и стилус / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z6 5G на базе Snapdragon 695 / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z3 дебютировал в Индии / MForum.ru
15.03. [Новинки] Cлухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A33 5G / MForum.ru
15.03. [Новинки] Это интересно: Экология или жажда наживы? / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Honor X8 представлен официально / MForum.ru
14.03. [Новинки] Это интересно: Nokia в России - не громкий уход, а простое повышение цен / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme 9 5G и 9 5G Speed Edition представлены официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1 / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2022 – старый дизайн, но новый чипсет / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F23 представлен официально / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Blackview OSCAL S60 Pro готовится к релизу / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M23 и Galaxy M33 представлены официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфоны Samsung Galaxy A13 и Galaxy A23 представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto G22 появился в Европе / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go / MForum.ru