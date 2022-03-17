Микроэлектроника: Renesas останавливает производство чипов для автоэлектроники из-за земллетрясения

17.03.2022, MForum.ru

Японский производитель автомобильных чипов - Renesas Electronics Corp заявил, что вынужден временно остановить производство микросхем на двух своих производственных площадках и частично остановить производство на третьем заводе из-за мощного землетрясения, которое произошло вчера.

Одна из площадок - это Нака в префектуре Ибараки, которая поставляла чипы автопроизводителям по всему миру. Учитывая, что они и до этого страдали от нехватки чипов, теперь ситуация неминуемо ухудшится еще более.

Компания Renesas пока что не сообщила, когда производство будет перезапущено.

Даже с позиций конспирологии вряд ли можно объяснить заметно выросшее число природных катастроф, которые негативно воздействуют на производство полупроводников. То ли так было и раньше, и мы просто этого не замечали, поскольку избыточное производство маскировало временную остановку производства тем или иным предприятием. А теперь, в условиях дефицита, любая остановка производства у любого крупного участника рынка стала предметом всеобщего внимания. Либо все же природные катастрофы внезапно "полюбили" именно микроэлектронику - то атипичные холода случаются в Техасе, то на острове Тайвань случается засуха, а уж пожары... они возникают на микроэлектронных предприятиях в Китае и Японии с пугающей регулярностью. Теперь вот - землетрясение...

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теги: Япония Renesas микроэлектроника