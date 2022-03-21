Кадры: Денис Трофимчук возглавил Новосибирское отделение и весь бизнес МегаФона в Сибири

21.03.2022, MForum.ru

Денис Трофимчук перемещается в Сибирь с аналогичной позиции на Дальнем Востоке.

Денис Трофимчук, фото пресс-службы МегаФон

Краткая биографическая справка

Денис Трофимчук окончил Хабаровский институт инфотелекоммуникаций СибГУТИ по направлению «Сети связи и системы коммутации». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2005 году с позиции инженера одного из операторов «большой четверки». В МегаФон пришел в 2015 году на должность руководителя по инфраструктуре, уже через год стал директором Хабаровского регионального отделения, с 2019 года также был директором Дальневосточного филиала компании. С марта 2022 года Денис продолжил свою работу в МегаФоне в Сибири.

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теги: кадры назначения МегаФон