Кадры: Денис Трофимчук возглавил Новосибирское отделение и весь бизнес МегаФона в Сибири

MForum.ru
21.03.2022,
Денис Трофимчук перемещается в Сибирь с аналогичной позиции на Дальнем Востоке.
Денис Трофимчук окончил Хабаровский институт инфотелекоммуникаций СибГУТИ по направлению «Сети связи и системы коммутации». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2005 году с позиции инженера одного из операторов «большой четверки». В МегаФон пришел в 2015 году на должность руководителя по инфраструктуре, уже через год стал директором Хабаровского регионального отделения, с 2019 года также был директором Дальневосточного филиала компании. С марта 2022 года Денис продолжил свою работу в МегаФоне в Сибири.
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теги: кадры назначения МегаФон
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