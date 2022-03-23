Микроэлектроника: Расходы на оборудование для производства микроэлектроники в 2022 году вырастут на 18%

23.03.2022, MForum.ru

Аналитики Ассоциации SEMI предполагают, что глобальные расходы на производственное оборудование в 2022 году вырастут на 18% до рекордно высокого уровня в $107 млрд. Таким образом, вот уже третий год подряд эти расходы стабильно растут. В 2021 году, по данным SEMI, рост составил 42%. Такие данные приводит DigitimesAsia.

Лидером по части расходов на приобретение оборудования для производства микроэлектроники в 2022 году, как ожидается, станет Тайвань. Производители из этой страны, прежде всего, TSMC, нарастят инвестиции на 56% в годовом исчислении до $35 млрд. На втором месте - Корея с ее $26 млрд (+9%), на третьем - Китай с $17,5 млрд, что на 30% меньше, чем годом ранее.

По прогнозам SEMI, инвестиции в производственное оборудование в Европе и на Ближнем Востоке в 2022 году будут на уровне $9.6 млрд, что соответствует приросту на 248% год к году. В Северной и Южной Америках расходы на оборудование для производства микроэлектроники достигнут пика в $9,8 млрд к 2023 году.

Как ожидается, порядка 50% инвестиций будет приходиться на оборудование для производства микропроцессоров, как в 2022, так и в 2022 году. Порядка 35% - на оборудование для производства памяти.

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теги: прогнозы SEMI микроэлектроника инвестиции в производственное оборудование