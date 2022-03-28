Сервисы экосистемы: МТС продолжает развивать сервисы экосистемы

MForum.ru
28.03.2022,
МТС сообщает, что подписка на аренду самокатов Юрент Plus для подписчиков МТС Premium будет стоит 99 рублей. Оплачивать предлагается только фактическое время пользования самокатом. Такие условия доступны в 5 городах Московского региона, а также в Санкт-Петербурге, Сочи и Великом Новгороде. С апреля специальные условия станут доступны для подписчиков МТС Premium во всех городах присутствия сервиса Юрент.
«Мы продолжаем реализацию проектов, способствующих развитию комфортной городской среды, и расширяющих возможности для наших пользователей. В феврале МТС инвестировала 740 миллионов рублей в сервис аренды самокатов, и сейчас в дополнение к цифровым и развлекательным сервисам подписки МТС Premium, мы рады предложить пользователям кикшеринг на выгодных условиях. Юрент — одна из крупнейших в России кикшеринговых компаний, обладающая парком в 60 тысяч электросамокатов и охватывающая большинство регионов страны. Уверена, что наши пользователи смогут оценить все плюсы коллаборации в самое ближайшее время», — отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.
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теги: МТС
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