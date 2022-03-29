Кадры: Павел Тулубьев стал коммерческим директором МегаФона

29.03.2022, MForum.ru

На позиции коммерческого директора Павел Тулубьев будет отвечать за блок B2C МегаФона. В частности, Павел займется контролем разработки и продвижения продуктов B2C в области мобильной и фиксированной связи, развития открытой экосистемы МегаФона, вопросов бренда и маркома, а также направления клиентского опыта.

На этой позиции Павел Тулубьев заменил Влада Вольфсона, который работал в МегаФон с 2012 года, с 2016 года - в должности коммерческого директора. Влад Вольфсон покинул компанию "МегаФон".

«Мы рады приветствовать Павла в команде. Сегодня телеком-отрасли особенно важно оперативно реагировать на происходящие изменения, видеть современные потребности клиентов и предлагать актуальные решения. Я уверен, что профессиональный опыт Павла в области розничных проектов и клиентского сервиса поможет МегаФону усилить свои позиции на рынке телеком-услуг и предложить самый качественный продукт», - сказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Краткая биографическая справка

Павел Тулубьев окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, защитил степень кандидата экономических наук в Институте экономики РАН. С 2013 года работал в АО "Почта Банк" в должности руководителя службы CRM. В 2015 году занял пост клиентского директора, курируя CRM, управление клиентского опыта, контакт-центр и урегулирование претензий. В 2017 году вошел в состав Правления банка, а в декабре 2020 занял позицию Заместителя Председателя Правления, на которой также курировал развитие розничной и партнерской сети, digital-маркетинга и программы лояльности.

пресс-релиз МегаФон

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