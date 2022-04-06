Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite

06.04.2022, MForum.ru

Информация о смартфоне OnePlus Nord CE 2 Lite в сети появлялась и ранее. Тогда источники сообщили о чипсете Snapdragon 695 и поддержке 5G. Новая утечка позволяет подробнее познакомиться со спецификациями модели.

По данным источника, в OnePlus Nord CE 2 Lite не будет ползунка оповещения, как у его более крупного брата Nord CE 2. Сканер отпечатка пальца будет располагаться сбоку над клавишей питания, а 6,58-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FullHD+ получит частоту обновления 120 Гц. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Тыловая камера будет сочетать основной 64 Мп сенсор со вспомогательными сенсорами разрешением 2 Мп (макро, монохром). Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС - OxygenOS 11. Цена новинки составит порядка $265.