Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально

12.04.2022, MForum.ru

Второй новинкой от Vivo стал смартфон X Note, также получивший кожаную заднюю панель для версий в голубом и сером цвете. Черный вариант Vivo X Note выполнен из стекла.

В активе Vivo X Note присутствуют 7-дюймовый LTPO AMOLED E5 дисплей разрешением 3080x1440 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Фоточасть Vivo X Note сочетает основной сенсор 50 Мп Samsung GN1, широкоугольный 48 Мп Sony IMX598, телефото 8 Мп OmniVision OV08A10 и портретный 12 Мп Sony IMX663. В отверстии по центру дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Дактилоскопический сенсор встроен в экран, а на торце находится переключатель режимов звука. В части защиты от влаги речь идет о сертификации по стандарту IP68. Цены Vivo X Note составят 5 999 / 6 499 / 6 999 юаней за версии 8+256/12+256/12+512 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru

[Новости компаний] Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны / MForum.ru