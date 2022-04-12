Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально

MForum.ru
12.04.2022,
Второй новинкой от Vivo стал смартфон X Note, также получивший кожаную заднюю панель для версий в голубом и сером цвете. Черный вариант Vivo X Note выполнен из стекла.
В активе Vivo X Note присутствуют 7-дюймовый LTPO AMOLED E5 дисплей разрешением 3080x1440 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.
Фоточасть Vivo X Note сочетает основной сенсор 50 Мп Samsung GN1, широкоугольный 48 Мп Sony IMX598, телефото 8 Мп OmniVision OV08A10 и портретный 12 Мп Sony IMX663. В отверстии по центру дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера.
Дактилоскопический сенсор встроен в экран, а на торце находится переключатель режимов звука. В части защиты от влаги речь идет о сертификации по стандарту IP68. Цены Vivo X Note составят 5 999 / 6 499 / 6 999 юаней за версии 8+256/12+256/12+512 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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