Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально

MForum.ru
15.04.2022,
Портфолио бренда Oppo пополнила модель A57 5G. Новинка представляет собой дальнейшее развитие модели A56 5G, получившее новый чипсет, больше памяти и ряд других улучшений.
В активе Oppo A57 5G присутствуют 6,56-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1612 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 810, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Максимальная мощность зарядки – 10 Вт. Тыловая камера Oppo A57 5G сочетает 13 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины. В каплевидном вырезе экрана разместилась 8 Мп камера для сэлфи. Поддержка NFC отсутствует. Толщина новинки – 7,99 мм, вес – 186 г. Цена за версию с 8 Гб ОЗУ составит 1500 юаней, стоимость варианта с 6 Гб ОЗУ пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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