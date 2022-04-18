Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля

MForum.ru
18.04.2022,
Ожидается, что 25 апреля в Китае состоится анонс смартфонов серии Vivo X80. Источники утверждают, что линейка будет включать в себя 3 модели: Vivo S15e, Vivo S15 и Vivo S15 Pro. Vivo S15e доступен на веб-сайте Vivo China, подтверждающим дату и время анонса – 25 апреля 19:00 (по местному времени). Таким образом, устройство может быть официально представлено в тот же день, что и линейка X80.
Листинг показывает, что аппарат оснащен дисплеем с каплевидным вырезом, а на задней панели разместилась строенная тыловая камера. Причем весьма интересного дизайна – первый «кружок» содержит основной сенсор, тогда как вспомогательные сенсоры разместились во втором «кружке». Vivo S15e будет доступен в синем и белом цветах. Что касается спецификаций, в списке упоминается только поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Если сопоставить с более ранними слухами, под именем Vivo S15e может скрываться смартфон с модельным номером V2190A. По данным регуляторов, он представляет собой аппарат с 6,44-дюймовцым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+, 16 Мп фронтальной камерой, строенной тыловой камерой с 50 Мп основным сенсором тыловой камеры, 8 Мп широкоугольным и 2 Мп макро, а также АКБ емкостью 4605 мАч. Объем ОЗУ может достигать 12 Гб. Вероятная аппаратная основа – чипсет Samsung Exynos 1080.
© Антон Печеровый,
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