Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа

MForum.ru
19.04.2022,
На площадках JD.com и Tmall стартовал прием предварительных заказов на смартфон Xiaomi Civi 1S, анонс которого ожидается 21 апреля. Главная фишка новинки – дизайн в фирменном цвете Miracle Sunshine, который будет переливаться на солнце.
В активе Xiaomi Civi 1S присутствуют 6,55-дюймовый AMOLED LTPO дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G+, 32 Мп фронтальная камера, а также строенная камера на базе 64 Мп сенсора Samsung. В качестве вспомогательных используются 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой и 2 Мп монохромный сенсор.
© Антон Печеровый,
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