Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа

19.04.2022, MForum.ru

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На площадках JD.com и Tmall стартовал прием предварительных заказов на смартфон Xiaomi Civi 1S, анонс которого ожидается 21 апреля. Главная фишка новинки – дизайн в фирменном цвете Miracle Sunshine, который будет переливаться на солнце.

Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа

В активе Xiaomi Civi 1S присутствуют 6,55-дюймовый AMOLED LTPO дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 778G+, 32 Мп фронтальная камера, а также строенная камера на базе 64 Мп сенсора Samsung. В качестве вспомогательных используются 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой и 2 Мп монохромный сенсор.

Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации news.mydrivers.com

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