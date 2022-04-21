Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально

21.04.2022, MForum.ru

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Как и планировалось, Xiaomi официально представила в Китае смартфон Xiaomi Civi 1S. Новинка представляет собой лайфстайл-смартфон ориентированный на женскую аудиторию. Технически речь идет о модернизированной версии Xiaomi Civi конца прошлого года.

Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально

Xiaomi Civi 1S внешне идентичен оригинальному Xiaomi Civi. Он имеет закругленный прямоугольный островок камеры на задней панели, в котором размещена система из трех камер треугольной формы с горизонтальной полосой светодиодного фонарика под ней.

Корпус Xiaomi Civi 1S металлический, задняя панель стеклянная. Его толщина составляет всего 6,98 мм, а вес — 166 г. Задняя стеклянная панель имеет матовое покрытие из-за алмазоподобной структуры и поставляется в четырех вариантах градиента (черный, розовый, синий, серебристый).

Диагональ экрана – 6,55 дюйма, разрешение 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления до 120 Гц. Изогнутая дисплейная панель отображает глубину цвета 10 бит и поддерживает Dolby Vision. Основа «железа» Xiaomi Civi 1S – чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus, в программной части речь идет о MIUI 13 на базе Android 12.

Тыловая камера строенная: 64 Мп основной сенсор с поддержкой OIS, 8 Мп Sony IMX355 со сверхширокоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для съемки макро. В круглом вырезе экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера Sony IMX616. Фронтальная камера поддерживает фирменную систему слежения за глазами человека CyberFocus. Эта функция, полученная от Xiaomi CyberDog, впервые дебютировала на Xiaomi 12 Pro.

Емкость АКБ – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 55 Вт. Начало продаж уже сегодня (21 апреля), цены Xiaomi Civi 1S начинаются от 2299 юаней за версию 8+128 Гб. Вариант 8+256 Гб оценен в 2599 юаней, а топовый 12+256 Гб можно купить за 2899 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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