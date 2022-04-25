Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально

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Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально

25.04.2022, MForum.ru

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Второй новинкой стала модель Oppo K10 Pro, относительно базовой модели получившая улучшения почти по всем спецификациям.

Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

«Сердце» Oppo K10 Pro – чипсет Snapdragon 888 с системой жидкостного охлаждения. Дисплей – 6,62-дюйма Samsung E4 OLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Ёмкость АКБ – 5000 мАч, но мощностью быстрой зарядки Oppo SuperVOOC – 80 Вт.

Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

Но самое больше отличие – камера. Oppo K10 Pro оснащен тем же основным датчиком Sony IMX766 с OIS, что и Oppo Find X5 Pro. Поскольку компания Oppo разрабатывала сложный алгоритм камеры для Sony IMX766 на протяжении многих лет, компания утверждает, что Oppo K10 Pro может обеспечить впечатляющую производительность камеры, как днем, так и ночью. Набор вспомогательных модулей тот же – 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

Цены Oppo K10 Pro составят $385/$431/$493 за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно. Начало продаж – 28 апреля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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