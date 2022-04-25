MForum.ru
25.04.2022,
Второй новинкой стала модель Oppo K10 Pro, относительно базовой модели получившая улучшения почти по всем спецификациям.
«Сердце» Oppo K10 Pro – чипсет Snapdragon 888 с системой жидкостного охлаждения. Дисплей – 6,62-дюйма Samsung E4 OLED с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Ёмкость АКБ – 5000 мАч, но мощностью быстрой зарядки Oppo SuperVOOC – 80 Вт.
Но самое больше отличие – камера. Oppo K10 Pro оснащен тем же основным датчиком Sony IMX766 с OIS, что и Oppo Find X5 Pro. Поскольку компания Oppo разрабатывала сложный алгоритм камеры для Sony IMX766 на протяжении многих лет, компания утверждает, что Oppo K10 Pro может обеспечить впечатляющую производительность камеры, как днем, так и ночью. Набор вспомогательных модулей тот же – 8 Мп широкоугольный и 2 Мп макро. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Цены Oppo K10 Pro составят $385/$431/$493 за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно. Начало продаж – 28 апреля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru