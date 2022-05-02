Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально

02.05.2022, MForum.ru

Компания Huawei официально анонсировала фитнес-браслет Huawei Band 7. Новинка представляет собой обновление Huawei Band 6 с той же диагональю дисплея – 1,47 дюйма (AMOLED, 368х194 точки) и прежним набором датчиков.

Набор фитнес-функций стандартный: поддерживается 96 режимов тренировок, круглосуточный мониторинг пульса, отслеживание качества сна и стресса, а также уровня насыщенности крови кислородом. Заявленная автономность устройства – 10 дней активного использования (14 дней стандартного). За счет быстрой зарядки, 5 минут подключения к зарядному устройству обеспечивает 2 дня автономной работы. Также отметим поддержку Bluetooth 5.0 LE, NFС (опционально, зависит от региона) и влагозащиту при погружении на глубину до 50 метров (5 АТМ). Купить новинку можно в черном, красном, розовом и зеленом цветах. Цены составят 269 / 309 юаней за версии без NFC и с его поддержкой.