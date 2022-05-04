Спутниковая связь: Геостационарные спутники АМУ3 и АМУ7 введены в эксплуатацию

04.05.2022, MForum.ru

ГП КС сообщает о вводе в эксплуатацию геостационарных спутников Экспресс-АМУ3 103ВД и Экспресс-АМУ7 145ВД.

Спутники были запущены с космодрома Байконур (Казахстан) в декабре 2021 года. Ввод в эксплуатацию был намечен на март 2022 года, но сообщают о запуске в мае 2022. Полезная нагрузка — импортная, Thales Alenia Space, платформа — АО «Информационные спутниковые системы» им ак. М.Ф.Решетнева. Первоначальные планы были — запустить АМУ3 и АМУ7 в 2020 году.

Кроме антенн C- и Ku-диапазонов, обеспечивающих охват территории России от Москвы до Петропавловска-Камчатского, а также среднеазиатские страны СНГ, у АМУ3 на борту пятилучевая система, позволяющая решать различные задачи, например, обеспечивать цифровое ТВ-вещание, передачу данных, высокоскоростной интернет-доступ (но с высокими задержками из-за удаленности геостационарной орбиты от Земли), услуги связи с подвижными объектами.

АМУ7 предназначен для повышения надежности цифрового ТВ-вещания в 4 вещательных зонах на востоке России, а также для резервирования сетей на базе терминалов VSAT. Он частично разгрузит стоящий в позиции 140ВД АМ5. Оба эти спутника можно применять для обслуживания не только Дальнего Востока, но и Северного морского пути.

Плановый срок активной работы аппаратов на орбите - 15 лет.

Размер действующей орбитальной группировки геостационарных спутников ГП КС достиг 13 спутников. Весь список — здесь. \\

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теги: спутниковая связь телеком геостационарные спутники связи ГПКС