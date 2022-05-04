Пятое поколение: 5G Dish Wireless появился в Лас-Вегасе

04.05.2022, MForum.ru

Dish Wireless сегодня сообщила о начале предоставления коммерческих услуг 5G в Лас-Вегасе.

Это первый город, где оператор начал предоставление услуг 5G. В течение 2022 года за ней последует более 120 городов. Оператор называет своей проект - Project Genesis.

Абонентам пока что предлагается только одна модель смартфона - Motorola 5G Edge+, но планирует расширить список поддерживаемых устройств в ближайшее время.

Оператор не раз переносил сроки запуска, первые планы предусматривали запуски 5G еще в 2020 году, затем запуск был отложен на 1q2021. И вот, в итоге - запуск состоялся только в мае 2022 года.

На сегодняшний день клиентам предлагается тариф Smart 5G - полностью безлимитный за $30 в месяц. В него входят также разговоры и текстовые сообщения. \\

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теги: пятое поколение новые сети Dish Wireless США