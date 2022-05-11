Микроэлектроника: Как спрос на DRAM стимулирует разработку производственных технологий микроэлектроники

11.05.2022, MForum.ru

Производство микроэлектроники это высокотехнологичная и инвестиционно-емкая отрасль, где объем инвестиций в разработку передовых технологий, зачастую определяет экономический успех. Своим мнением по заявленной в заголовке теме делится Альберт Лин в публикации DigiTimes. Оригинал — по ссылке, мой пересказ — ниже.

Добиваясь за счет агрессивного инвестирования преимуществ раннего выхода на рынок, ведущие производители могут получить значительную прибыль, что позволяет им поддерживать высокий уровень инвестирования, закрепляя свое лидерство. При этом, расширяя бизнес, они могут добиваться значительной экономической эффективности за счет эффекта масштаба. Это напоминает схему с положительной обратной связью.

Память - один из крупнейших сегментов в полупроводниковой промышленности. Распространенные типы памяти на сегодня это DRAM, флэш-память NAND и NOR, EEPROM и новые виды памяти. Доходы от реализации памяти составляют 25-30% всех доходов рынка полупроводниковых изделий. При этом на DRAM приходится порядка 13%, на NAND - 11%, а, скажем, CPU - лишь 9%. И это уже не один год так.

Развитие производства микроэлектроники, связанное с памятью, можно условно разделить на 4 эпохи:

🔸 Эпоха DRAM, когда в 1980-2000 годы спрос на динамическую память стимулировал совершенствование техпроцессов.

🔸 Эпоха DRAM и флэш-памяти 2D NAND, 2000-2013.

🔸 Эпоха DRMA и флэш-памяти 3D NAND, 2013-2022.

🔸 Эпоха создания новой экономической ценности воспоминаний, с 2022 — …

Почему в прошлом DRAM стала основным драйвером работы над техпроцессами? Есть несколько причин. Во-первых, с технической точки зрения память это, прежде всего, набор одинаковых ячеек, соответственно, степень зрелости техпроцесса тесно связана со стоимостью. Во-вторых, поскольку практически все чипы DRAM созданы по схожим промышленным спецификациям, именно цена стала ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность чипов. В третьих, DRAM оказалась чуть ли не единственной подкатегорией полупроводниковых устройств, которая была способна генерировать достаточно операционной прибыли, чтобы было что инвестировать в разработку более совершенных процессов производства.

Стоит упомянуть концепцию «порога» для тех, кто хотело бы заниматься самостоятельными разработками. Очевидно, что разработка передовых технологий это высокозатратный процесс, что для этого компании должно хватать операционной прибыли. Компания сначала должна каким-то чудом получить определенную долю мирового рынка, прежде чем получит операционную прибыль, позволяющую финансировать собственные разработки. Это и есть порог. Автор оценивает его на уровне 15% от мирового рынка в том сегменте, в котором компания намерена быть передовой. Это правило универсально не только для памяти. Из-за конкурентности рынка каждая компания, занятая в производстве памяти, хочет увеличивать экономию за счет эффекта масштаба и ускорять разработку передовых процессов. Ведущим компаниями, которые сейчас сформировались на рынке памяти, удалось преодолеть «порог» за счет финансовой поддержки со стороны бизнес-конгломератов, партнерств по сотрудничеству в области развития технологий или горизонтальных слияний.

В период, когда DRAM была драйвером для совершенствования техпроцессов, наиболее распространенной бизнес моделью у производителей памяти была возможность для компании — технологического лидера лицензировать свои разработки своим партнерам в обмен на их производственные мощности. В рамках этой модели лидеры рынка обеспечивали своими технологиями даже потенциальных конкурентов, получая сравнительно низкие цены на размещение производственных заказов, что позволяло им выигрывать на эффекте масштаба и инвестировать в масштабирование собственного производства и в R&D.

Компании, которые получали доступ к самым современным производственным технологиям, экономили время, которое бы они в противном случае потратили бы на собственные разработки, но теряли в потенциальной прибыли, так что такая стратегия не была пригодна для долгосрочной конкуренции. Тем не менее, именно эта бизнес модель отвечала интересам обеих сторон и была популярной в эпоху DRAM (1980-2000). Именно она стала теми дрожжами, на которых поднялся сегмент производства DRAM в Тайване.

Кроме того, эпоха DRAM в целом сыграла важную роль в улучшении техпроцессов в производстве микроэлектроники. Это видно хотя бы из того, что DRAM стала первым сегментом рынка для которого были задействованы фабрики, работающие с 12 дюймовыми пластинами , а также такие производственные технологии и оборудование, как DUV и CMP.

(Это одна из серии статей Альберта Лина, который сейчас работает на факультете физики Тайваньского национального университета, а ранее работал в ProMOS, был членом-консультантом Taiwan Semicon, председателем наблюдательного совета Тайваньской ассоциации полупроводниковой промышленности). \\

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теги: микроэлектроника экономика бизнес-модели DRAM тренды