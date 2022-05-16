Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) представлен официально

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Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) представлен официально

16.05.2022, MForum.ru

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Компания Samsung официально анонсировала планшетный компьютер Galaxy Tab S6 Lite (2022). Новинка базируется на чипсете Snapdragon 720G (вместо Exynos 9611 у предшественника) и работает под управлением Android 12 с оболочкой One UI 4.

Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) представлен официально

В активе Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) присутствуют 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000 x 1200 точек с частотой обновления 120 Гц, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб, 5 Мп фронтальная и 8 Мп тыловая камеры, стереодинамики с Dolby Atmos и АКБ емкостью 7040 мАч. В части коммуникационных возможностей Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 и GPS/ГЛОНАСС, а также, опционально – сети 4G. Цена новинки начинается от 399 евро за версию «только Wi-Fi». Толщина Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) – 7 мм, вес – 467 г.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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