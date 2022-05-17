B2B: МегаФон представляет B2B услугу "МегаФон ПроБизнес"

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B2B: МегаФон представляет B2B услугу "МегаФон ПроБизнес"

17.05.2022, MForum.ru

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МегаФон сообщает о запуске сервиса для предпринимателей под названием "МегаФон ПроБизнес".

Это набор услуг, которые компания готова оказывать в партнерстве с другими игроками рынка, которые предоставили клиентам МегаФон льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности, управления продажами. В итоге, клиенты МегаФона могут экономить до 50%, приобретая соответствующие услуги в рамках нового сервиса.

Это не рандомный набор услуг, созданию сервиса предшествовало исследование которое МегаФон провел с тем, чтобы выявить реальные потребности клиентов из малого и среднего бизнеса. Собранные под зонтик "МегаФон ПроБизнес" услуги, отвечают этим потребностям.

 

Примеры:

  • транспортные услуги предоставит компания "Деловые линии"
  • услуги онлайн-бухгалтерии - "Мое дело"
  • покупка и продление антивируса - Касперский от Softline
  • конструктор сайтов - Nethouse
  • сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии - Callibri и так далее
  • мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурента - Metacommerce

 

Как воспользоваться?

У услуги есть собственный сайт probusiness.megafon.ru. Оплатить услугу можно со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера - 499 рублей в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.

Идея создания таких вот зонтиков-витрин со скидками для пользователей - не новая, конечно, как и идея взимать некоторую плату за предоставленную скидку. Удобно, что оплачивать можно со счета мобильного. В остальном, стоит посмотреть, как все будет работать, насколько удобен интерфейс и т.п.

пресс-релиз МегаФон

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теги: операторские услуги B2B МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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