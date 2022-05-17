Микроэлектроника: UMC поможет Denso наладить выпуск силовой автоэлектроники

MForum.ru

Микроэлектроника: UMC поможет Denso наладить выпуск силовой автоэлектроники

17.05.2022, MForum.ru

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Япония продолжает привлекать партнеров для усиления своего внутреннего рынка производства микроэлектроники.

Toyota в лице ее дочки Denso уже не первый месяц ищет партнеров на Тайване, которые помогли бы японцам развернуть на островах разработку и производство микросхем и других полупроводников. Долгое время идут переговоры с TSMC, но, оказывается, этим в Denso не ограничиваются.

UMC, второй по величине тайваньский контрактный производитель микросхем после TSMC, создает (https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2022/05/13/taiwans-no-2-chip-maker-teams-up-with-car-parts-giant-to-make-semiconductors-in-japan/) совместный проект с Denso. В рамках этого проекта планируется производство полупроводников в Японии с целью удовлетворить растущий спрос автопрома.

Реализацией проекта займется United Semiconductor Japan Co. (USJC), японская дочка UMC. Строиться будет завод по производству силовых микросхем, причем ожидается, что это будут современные приборы "третьего поколения", то есть энергосберегающие, с небольшими габаритами. Речь идет, разумеется, о IGBT, которые планируют производить на пластинах 300мм. В Японии пока что нет других таких производств.

Denso участвует и в другом совместном с тайваньцами и Sony проекте по созданию производства микроэлектроники в префектуре Кумамото. Здесь планируется создание производственного предприятия, которое сможет работать с техпроцесом 12 нм. Планируемая мощность может составить 55 тысяч пластин 300мм в месяц. Denso вложится в этот проект, получит пакет в 10% акций, и затем будет его ключевым клиентом, что должно снизить риск сбоев в цепочке поставок для этой компании.

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теги: микроэлектроника Denso UMC локализация тренды Япония

© Алексей Бойко, MForum.ru

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