Микроэлектроника: Дизайн-центры Китая. Динамичный рост

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Микроэлектроника: Дизайн-центры Китая. Динамичный рост

20.05.2022, MForum.ru

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Отрасль проектирования интегральных схем в Китае быстро растет. Не удивительно, учитывая, что Китай, это крупнейший потребитель полупроводников в мире, а правительство страны ставит задачу существенно повысить долю проектирования и производства полупроводников внутри страны. Вашему вниманию — пересказ публикации Digitimes Asia.

По данным ICCAD, количество компаний по проектированию ИС в Китае достигло 2810 в 2021 году по сравнению с 2218 в 2020 году, что на 26,7% больше. Отметим, что в 2019 году насчитывалось всего 1780 местных компаний по разработке ИС, что свидетельствует о значительном росте за последние два года.

Центры проектирования ИС созданы не только в таких основных центрах страны, какими являются Пекин, Шэньчжень и Шанхай, но также можно насчитать еще 9 городов, число дизайн-центров в каждом из которых превышает 100. Появляются все новые проектные компании.

Ожидается, что в 2021 году объем продаж превысил 100 млн юаней для 413 компаний, годом ранее этим могли похвалиться только 289 компаний. Суммарный объем продаж этих 413 компаний в 2021 году оценивается в 328,8 млрд юаней (в 2020 он составлял 305 млрд), на их долю приходится 71,7% общего объема продаж в отрасли.

Важным фактором развития полупроводниковой промышленности является активный рынок капитала. Благо рентабельность вложений в полупроводниковые компании превосходит рентабельность вложений во многих других отраслях.

В 2021 году STAR Market зарегистрировал 7 китайских разработчиков интегральных схем, что позволило им привлечь в общей сложности 12,1 млрд юаней. На 1 декабря 2021 года их общая рыночная стоимость достигла 223 млрд юаней. Сейчас на бирже Китая представлено уже 42 компании, занимающихся проектированием ИС, которые в совокупности привлекли 44,7 млрд юаней, а их совокупная рыночная цена составляет 1,8 трлн юаней.

Основные направления деятельности компаний по разработке ИС — это микросхемы для бытовой электроники, телекома, компьютеров, моделирования, источников питания, смарт-карт. Бытовая электроника и телеком — два основных сегмента в плане доходов китайских дизайн-центров, объем продаж в этих сегментах составил 206,6 млрд юаней и 103 млрд юаней, соответственно.

В перспективе рост полупроводниковой промышленности ожидается в сегменте чипов для электромобилей (EV), мобильных телефонов 5G, IoT и ИИ. Огромный спрос способствует интенсивному росту индустрии проектирования микросхем. В Китае.

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теги: микроэлектроника Китай

© Алексей Бойко, MForum.ru

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