Микроэлектроника: TSMC начала новый виток конкуренции началом движения к 1.4нм

MForum.ru
21.05.2022,
TSMC в очередной раз заставляет конкурентов нервничать. Компания объявила (пока что неофициально, знают в Business Korea) о начале разработки техпроцесса 1.4нм. В Samsung должны будут что-то ответить, хотя бы из соображений маркетинга.
Конечно до реальных чипов с узлами 1.4нм дело, если дойдет, то нескоро. Пока что в июне 2022 года группа исследований и разработок процесса 3нм будет переименована в команду по исследованиям и разработкам процесса 1.4нм.
Тем не менее, даже подобные заявления важны, т.к. они способствуют конкурентной борьбе двух гигантов. У TSMC есть конкурентный задел, по данным TrendForce на долю этой компании приходится 52,1% продаж на мировом рынке, что существенно больше, чем 18,3% у Samsung Electronics.
Корейцы уже не первый год пытаются переломить ситуацию в свою пользу. В частности, уже в 2022 году году должно начаться производство по техпроцессу 3нм с использованием узлов нового поколения, то есть GAA (Gate all-around, круговой затвор вместо "акульего плавника"). Samsung намерен коммерциализировать эту технологию раньше, чем это сделает TSMC.
В Intel, наконец, проснулись и теперь тоже желают участвовать в «азиатской гонке» технологий. Компания уже объявила о планах разработки техпроцесса с узлами менее 2нм, причем ранее чем TSMC и Samsung. Начало массового производства с узлами 1.8нм в Intel намечено на вторую половину 2024 года.
В отрасли все больше специалистов, которые наблюдают за «схваткой якодзун» с понятным скепсисом. Чем меньше становится размер узла, тем более жесткие требования ставятся практически ко всем аспектам разработки и производства. Растут технологические барьеры, усложняется управление доходностью предприятий — участников отрасли.
В этом, безусловно, есть логика. Вместе с тем, важно не оказаться в позиции лисы из известной басни, заявлявшей, что «зелен виноград».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу RUSmicro в VK
теги: микроэлектроника TSMC техпроцессы 1.4нм
Публикации по теме:
20.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Доля собственного производства ИС в Китае все еще невелика. И быстро не вырастет / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Дизайн-центры Китая. Динамичный рост / MForum.ru
17.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: UMC поможет Denso наладить выпуск силовой автоэлектроники / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Тревожная ситуация с материалами для микроэлектроники / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Realme Pad X представят 26 мая / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 замечен на официальных тизерах / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Realme Pad / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 VIP получит зарядку мощностью 120 Вт и 108 Мп камеру / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Racing Edition представлен официально / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Xiaomi 12 Ultra / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Moto G82 5G появился в Европе / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Состоялся европейский анонс Realme 9 5G / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Hisense A9 – обновление смартфона с e-ink дисплеем / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6a представлен в рамках Google I/O 2022 / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Honor Play 30 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартчасы Urban Lite X / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13 / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R7 c 1 дюймовым сенсором представлен официально / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона Infinix Smart 6 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru