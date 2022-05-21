Микроэлектроника: TSMC начала новый виток конкуренции началом движения к 1.4нм

MForum.ru

Микроэлектроника: TSMC начала новый виток конкуренции началом движения к 1.4нм

21.05.2022, MForum.ru

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TSMC в очередной раз заставляет конкурентов нервничать. Компания объявила (пока что неофициально, знают в Business Korea) о начале разработки техпроцесса 1.4нм. В Samsung должны будут что-то ответить, хотя бы из соображений маркетинга.

Конечно до реальных чипов с узлами 1.4нм дело, если дойдет, то нескоро. Пока что в июне 2022 года группа исследований и разработок процесса 3нм будет переименована в команду по исследованиям и разработкам процесса 1.4нм.

Тем не менее, даже подобные заявления важны, т.к. они способствуют конкурентной борьбе двух гигантов. У TSMC есть конкурентный задел, по данным TrendForce на долю этой компании приходится 52,1% продаж на мировом рынке, что существенно больше, чем 18,3% у Samsung Electronics.

Корейцы уже не первый год пытаются переломить ситуацию в свою пользу. В частности, уже в 2022 году году должно начаться производство по техпроцессу 3нм с использованием узлов нового поколения, то есть GAA (Gate all-around, круговой затвор вместо "акульего плавника"). Samsung намерен коммерциализировать эту технологию раньше, чем это сделает TSMC.

В Intel, наконец, проснулись и теперь тоже желают участвовать в «азиатской гонке» технологий. Компания уже объявила о планах разработки техпроцесса с узлами менее 2нм, причем ранее чем TSMC и Samsung. Начало массового производства с узлами 1.8нм в Intel намечено на вторую половину 2024 года.

В отрасли все больше специалистов, которые наблюдают за «схваткой якодзун» с понятным скепсисом. Чем меньше становится размер узла, тем более жесткие требования ставятся практически ко всем аспектам разработки и производства. Растут технологические барьеры, усложняется управление доходностью предприятий — участников отрасли.

В этом, безусловно, есть логика. Вместе с тем, важно не оказаться в позиции лисы из известной басни, заявлявшей, что «зелен виноград».

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теги: микроэлектроника TSMC техпроцессы 1.4нм

© Алексей Бойко, MForum.ru

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