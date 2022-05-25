Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 представлен официально

MForum.ru
25.05.2022,
Компания Xiaomi официально анонсировала новое поколение своего популярнейшего фитнес-браслета. Главным отличием Mi Band 7 стал выросший до 1,62 дюйма AMOLED-дисплей. Причем, он стал не только крупнее, но и более широким. Разрешение экрана составляет Mi Band 7 – 490х192 точки.
Кроме того, выросла емкость АКБ, которая в Xiaomi Mi Band 7 составляет 180 мАч, тогда как у предшественника ее емкость составляла 125 мАч. Остальные параметры традиционны для устройств этого класса.
Кроме того, выросла емкость АКБ, которая в Xiaomi Mi Band 7 составляет 180 мАч, тогда как у предшественника ее емкость составляла 125 мАч. Остальные параметры традиционны для устройств этого класса. Число спортивных режимов выросло до 120, а помимо постоянного контроля частоты сердечных сокращений Xiaomi Mi Band 7 умеет отслеживать уровень кислорода в крови. Также появилась функция «умного будильника» и новые циферблаты. Защиты от влага типичная – до 50 м. Начало продаж в Китае – 31 мая, цены составляют 239 и 279 юаней за обычную и NFC версии.
© Антон Печеровый,
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