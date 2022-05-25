Развитие сетей: Вымпелком обеспечил связь в популярных рыболовных местах Астраханской области

25.05.2022, MForum.ru

Все российские операторы готовятся к летнему сезону. Как правило, речь идет об умощнении сетей в районе дач и коттеджных поселков, в местах, привлекающих туристов из других регионов. Вымпелком также не оставил без внимания такое популярное хобби, как рыбная ловля и охота.

В частности, билайн сообщает об улучшении связи в Икрянинском районе Астраханской области куда традиционно приезжают любители рыбалки в дельте Волги.

Улучшено качество услуг, включая мобильный интернет в селах Федоровка, Чулпан, Ниновка, Седлистое, поселке Старо-Волжском, а также на туристических базах - «Астраханская жемчужина», «Икра», «Зеленый Берег», «Староволжский», «Донгар» и других.

Директор Астраханского отделения билайн Андрей Дмитриев:

«К нам приезжают рыбаки со всей страны. Чтобы ценители астраханской рыбалки могли комфортно пользоваться всеми услугами связи, мы построили в Икрянинском районе новые базовые станции. Эти места популярны и у местных жителей. Астраханцы часто выезжают на природу с семьями и посещают турбазы, у многих есть личные лодки, на которых они перемещаются по различным водоёмам. Теперь в ожидании улова наши абоненты смогут посмотреть на своем смартфоне видео или поделиться фото астраханской природы в соцсетях прямо из лодки. В этом году по прогнозам наш регион могут посетить до 3 млн туристов, наша сеть готова к любым нагрузкам».

Оператор собирается продолжать эту деятельность, работать над улучшением покрытия сети в низовьях Волги.

пресс-релиз билайн

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теги: телеком Вымпелком билайн развитие сетей Астраханская область