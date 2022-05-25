Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально

MForum.ru
25.05.2022,
Состоялся официальный анонс смартфонов Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+. Основной акцент сделан на производительность. Оба смартфона базируются на чипах MediaTek и оснащены IPS-дисплеями с частотой обновления 144 Гц.
Новинки получили 6,6-дюймовые дисплеи разрешением 2460 x 1080 точек, чипсеты MediaTek Dimensity 8100, строенную тыловую камеру (основной 64 Мп Samsung GW1, широкоугольный 8 Мп с углом захвата 120 градусов и 2 Мп макро), а также 16 Мп фронтальные камеры. Также отменим встроенный в клавишу включения дактилоскопический сенсор, стереодинамики с Dolby Atmos и поддержку NFC.
В части экранов отличием Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ стала поддержка старшей моделью DisplayMate A+. Есть отличия и в АКБ: Redmi Note 11T Pro оснащен батареей емкостью 5080 мАч с мощностью зарядки 67 Вт, а 11T Pro+ получил АКБ емкостью 4400 мАч, но с быстрой зарядкой 120 Вт.
Начало продаж намечено на 31 мая. Цены Redmi Note 11T Pro составят 1799, 1899 и 2099 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб, соответственно. Redmi Note 11T Pro+ обойдется в 1999, 2199 и 2399 юаней. Объем ОЗУ во всех случаях составит 8 Гб, отличается лишь объем встроенной памяти – 128 / 256 / 512 Гб, соответственно.
Купить новинки можно будет в чёрной, синей и серебристой расцветках. Кроме того, на прилавках появится специальное издание Astro Man платинового цвета, которое оценено в 2499 юаней.
© Антон Печеровый,
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