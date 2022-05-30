Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов

MForum.ru
30.05.2022,
Компания Samsung до конца текущего года намерена полностью свернуть производство кнопочных телефонов. Основным рынком этих устройств для Samsung является Индия, где на долю «звонилок» Samsung приходится порядка 20% рынка (третье место, после itel и Lava). В остальных регионах продажи кнопочных телефонов компания свернула ранее.
В портфолио Samsung последней новинкой в этом сегменте стал Samsung B350E, который был представлен в 2015 году. Таким образом, все продажи кнопочных телефонов Samsung базируются на устройствах, выведенных на рынок более 7 лет назад. Производством занимается индийская компания Dixon.
Логика такого решения вполне понятна – для Samsung этот сегмент не интересен. Несмотря на долю в 20% в количественном выражении, в деньгах выручка от продаж составляет порядка 1%. В рамках корректировки маркетинговой стратегии, компания Samsung в Индии намерена сосредоточиться на смартфонах стоимостью более 15 тысяч рупий, отказавшись от дешевых устройств.
Таким образом, компания сознательно идет на сокращение рыночной доли, но с увеличением маржи от продаж каждого устройства. Скорее всего, мы это увидим и в других регионах, разница будет лишь в нижнем пороге цены устройства. К примеру, в России младшая модель актуальной линейки, Samsung Galaxy A13, стартует от 19 999 рублей за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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