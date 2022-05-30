Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов

MForum.ru

Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов

30.05.2022, MForum.ru

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Компания Samsung до конца текущего года намерена полностью свернуть производство кнопочных телефонов. Основным рынком этих устройств для Samsung является Индия, где на долю «звонилок» Samsung приходится порядка 20% рынка (третье место, после itel и Lava). В остальных регионах продажи кнопочных телефонов компания свернула ранее.

Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов

В портфолио Samsung последней новинкой в этом сегменте стал Samsung B350E, который был представлен в 2015 году. Таким образом, все продажи кнопочных телефонов Samsung базируются на устройствах, выведенных на рынок более 7 лет назад. Производством занимается индийская компания Dixon.

Логика такого решения вполне понятна – для Samsung этот сегмент не интересен. Несмотря на долю в 20% в количественном выражении, в деньгах выручка от продаж составляет порядка 1%. В рамках корректировки маркетинговой стратегии, компания Samsung в Индии намерена сосредоточиться на смартфонах стоимостью более 15 тысяч рупий, отказавшись от дешевых устройств.

Таким образом, компания сознательно идет на сокращение рыночной доли, но с увеличением маржи от продаж каждого устройства. Скорее всего, мы это увидим и в других регионах, разница будет лишь в нижнем пороге цены устройства. К примеру, в России младшая модель актуальной линейки, Samsung Galaxy A13, стартует от 19 999 рублей за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации India Times

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