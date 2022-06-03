Это интересно: Запатентованы Apple watch со встроенной камерой

MForum.ru
03.06.2022,
Компания Apple оформила патент на умные часы со встроенной камерой. Патентом предлагаются два решения по ее расположению, одно из которых очень любопытно.
Первое – на задней панели смарт-часов. При такой реализации для произведения съемки устройство надо будет снимать с руки, фактически держа его как обычный смартфон. Вторая схема куда более интересная – камеру предлагается встроить в навигационное колесико. Таким образом, владелец устройства получит возможность вести скрытую фото/видео съемку, не снимая гаджет с руки не привлекая к себе внимание. Насколько это согласуется с обеспечением приватности жизни других людей – явно выходит за рамки патента, где упоминается лишь о необходимости соблюдать общепринятые политики конфиденциальности и/или методы обеспечения конфиденциальности.
© Антон Печеровый,
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