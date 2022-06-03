Это интересно: Запатентованы Apple watch со встроенной камерой

MForum.ru

Это интересно: Запатентованы Apple watch со встроенной камерой

03.06.2022, MForum.ru

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Компания Apple оформила патент на умные часы со встроенной камерой. Патентом предлагаются два решения по ее расположению, одно из которых очень любопытно.

Первое – на задней панели смарт-часов. При такой реализации для произведения съемки устройство надо будет снимать с руки, фактически держа его как обычный смартфон. Вторая схема куда более интересная – камеру предлагается встроить в навигационное колесико. Таким образом, владелец устройства получит возможность вести скрытую фото/видео съемку, не снимая гаджет с руки не привлекая к себе внимание. Насколько это согласуется с обеспечением приватности жизни других людей – явно выходит за рамки патента, где упоминается лишь о необходимости соблюдать общепринятые политики конфиденциальности и/или методы обеспечения конфиденциальности.

Это интересно: Apple патентует Apple watch со встроенной камерой

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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