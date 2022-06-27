Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T

27.06.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi работает над новым смартфоном 12-й серии, получившим название Xiaomi 12T. По слухам устройство будет оснащено флагманским процессором Qualcomm, высокой частотой обновления экрана и быстрой зарядкой. Анонс Xiaomi 12T может состояться уже в ближайшее время.

По информации известного искателя утечек, Мукул Шарма, Xiaomi 12T будет базироваться на новейшем процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. В части объемов памяти ожидаются 3 варианта. Базовая модель получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также будут конфигурации 8+256 ГБ и 12+256 ГБ.

Частота обновления дисплея составит 120 Гц. ОС – Android 12 с оболочкой MIUI 13. За исключением поддержки OIS, информации о камерах источник не раскрыл. Также он не упомянул и о емкости АКБ, сообщив только о поддержке быстрой зарядки 120 Вт. Из прочего упоминается поддержка NFC.

Ранее Xiaomi 12T появился в базе данных FCC под модельным номером 22071212AG. Регулятор подтвердил некоторые общие характеристики смартфона, такие как Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 диапазонов), Bluetooth, GPS и ИК-порт. Появление в листинге FCC предполагает, что смартфон Xiaomi вскоре может дебютировать на мировых рынках.

Предыдущие утечки показали, что Xiaomi 12T будет ребрендингом Redmi K50S, который будет запущен исключительно в Китае. Кроме того, у устройства будет 2 двоюродных брата, названных Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T Pro hypercharge, которые будут эксклюзивными для Японии.