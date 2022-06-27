Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T

MForum.ru
27.06.2022,
Компания Xiaomi работает над новым смартфоном 12-й серии, получившим название Xiaomi 12T. По слухам устройство будет оснащено флагманским процессором Qualcomm, высокой частотой обновления экрана и быстрой зарядкой. Анонс Xiaomi 12T может состояться уже в ближайшее время.
По информации известного искателя утечек, Мукул Шарма, Xiaomi 12T будет базироваться на новейшем процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. В части объемов памяти ожидаются 3 варианта. Базовая модель получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также будут конфигурации 8+256 ГБ и 12+256 ГБ.
Частота обновления дисплея составит 120 Гц. ОС – Android 12 с оболочкой MIUI 13. За исключением поддержки OIS, информации о камерах источник не раскрыл. Также он не упомянул и о емкости АКБ, сообщив только о поддержке быстрой зарядки 120 Вт. Из прочего упоминается поддержка NFC.
Ранее Xiaomi 12T появился в базе данных FCC под модельным номером 22071212AG. Регулятор подтвердил некоторые общие характеристики смартфона, такие как Wi-Fi 802.11ax, 5G (7 диапазонов), Bluetooth, GPS и ИК-порт. Появление в листинге FCC предполагает, что смартфон Xiaomi вскоре может дебютировать на мировых рынках.
Предыдущие утечки показали, что Xiaomi 12T будет ребрендингом Redmi K50S, который будет запущен исключительно в Китае. Кроме того, у устройства будет 2 двоюродных брата, названных Xiaomi 12T Pro и Xiaomi 12T Pro hypercharge, которые будут эксклюзивными для Японии.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
01.06. [Новости компаний] Цифры: МегаФон рассказал о цифровых привычках детей / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru
25.05. [Новости компаний] Мобильные приложения: Android перестанет быть открытой системой? / MForum.ru
27.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
22.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro представлены официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 представят 20 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах / MForum.ru
15.06. [Технологии] Компоненты: На рынке чипсетов MediaTek лидирует в штуках, Qualcomm – в деньгах / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru