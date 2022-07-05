Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 Pro – недорогие смарт-часы

05.07.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала Mi Band 7 Pro. Формально новинка остается смарт-браслетом, однако внешне она больше похожа на смарт-часы. Диагональ AMOLED-дисплея устройства составляет 1,64 дюйма (56 x 280 точек, 236 ppi), а по формату он стал заметно шире привычных дисплеев Xiaomi Mi Band.

Материал корпуса Xiaomi Mi Band 7 Pro – пластик с металлическим напылением, в части защиты от влаги речь идет о стандартных для устройства этого класса 5АТМ (погружение на глубину до 50 метров). Габаритные размеры Xiaomi Mi Band 7 Pro - 44,7 x 28,8 x 11 мм, вес – 20,5 г.

Заявленная автономность – 6 дней под высокой нагрузкой и 12 дней в обычном режиме. Емкость АКБ – 235 мАч. Набор фитнес-функций включает в себя 117 режимов тренировок, мониторинг сна, а также круглосуточное отслеживание пульса и уровня кислорода в крови.

Отдельно отметим встроенный GPS. Таким образом, новинка может собирать данные о тренировке без связки со смартфоном. Из прочего упомянем режим Always on Display, поддержку NFC и множество циферблатов.

Цена Xiaomi Mi Band 7 Pro в Китае – 399 юаней, купить новинку можно начиная с 7 июля.