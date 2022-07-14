Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники

14.07.2022, MForum.ru

Компания HMD Global анонсировала несколько новых телефонов под брендом Nokia. Новинки представляют собой перезапуск на новый лад ряда классических моделей этого производителя.

Наиболее яркой получилась Nokia 5710 XpressAudio, причем речь не только о ярких расцветках корпуса, но и специальном отсеке для хранения и подзарядки беспроводных наушников, что выделяет устройство на фоне других.

Технически Nokia 5710 XpressAudio представляет собой обычную 4G-звонилку на чипсете UniSoC T107 с классической клавиатурой и кнопками управления плееров вдоль дисплея, 2,4-дюймовым дисплеем, VGA-камерой, слотом microSD (до 32 Гб) и АКБ емкостью 1450 мАч.

Купить Nokia 5710 XpressAudio в Великобритании можно будет на 75 фунтов стерлингов в бело-красной и черно-красной расцветках уже в конце текущего месяца.