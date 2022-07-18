Микроэлектроника: Юрий Борисов: Как развивать микроэлектронику для космоса в условиях американских санкций?

MForum.ru
18.07.2022,
Итак, Юрий Борисов - более не зампред правительства, но гендиректор Роскосмоса. В этой новой должности он уже высказался, пока что кратко, о стратегических путях развития корпорации. "Космическую" часть я опущу, как для нас не совсем релевантную, а вот, что он говорил в отношении микроэлектроники:
🔸 санкционное давление в области микроэлектроники нарастает, включая компоненты для ракетно-космической техники;
🔸 предстоит решить проблемы космического приборостроения
Это проблемы, мы знаем, что выпуск ряда спутников сейчас задерживается из-за санкций, но что же следует делать в сложившейся ситуации?
Юрий Борисов предлагает:
🔸 унификация и стандартизация, в частности, снижение типажа номенклатуры элементной базы - путь решения
Это пока что все, что цитировалось. Что же, эти идеи не новые, я их еще несколько лет назад слышал на встречах руководителей предприятий по производству микроэлектроники, когда они встречались с представителями Роскосмоса. Задача, в целом, решаемая, но как видим, быстро не получается ее решить.
Понятно, что основная на сегодня идея - это попробовать заместить с помощью китайских производителей все, что теперь не удается закупать из-за санкций у производителей американских и европейских. Ставка на Китай - это вынужденная мера, которая в стратегическом плане меня не радует, но другие варианты еще менее реализуемы на текущий момент.
И, конечно, хотя бы частично, следует решать задачи космоса за счет собственных производственных возможностей, особенно в варианте "полного цикла". Здесь действительно принципиальны унификация и стандартизация как узлов, так и микроэлектронных приборов. Больше партии - выгоднее производителям, меньше цена. \\
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теги: микроэлектроника космос Роскосмос
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