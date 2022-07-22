Анонсы: Honor Tablet 8 – недорогой планшет с экраном 12 дюймов

22.07.2022, MForum.ru

Портфолио бренда Honor пополнил планшетный компьютер Tablet 8, позиционируемый как доступное мультимедиа решение для работы и учебы.

Honor Tablet 8 оснащен IPS-дисплеем диагональю 12 дюймов при разрешении 2000 x 1200 точек. Толщина боковых рамок – 7,2 мм. Внутри нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 680, 4/6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 7250 мАч.

Тыловая и фронтальная камеры – 5 Мп. Также отметим 8 динамиков поддержкой технологий Histen Sound, aptX HD, dtsX, возможность использования цифрового пера и опциональный чехол с Bluetooth-клавиатурой.

ОС – Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Начало продаж в Китае намечено на 29 июля, цены составят 1499 / 1799 / 1999 юаней за версии с 4/6/8 Гб ОЗУ соответственно.