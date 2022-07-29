IT: МегаФон переводит HR-процессы на платформу Nexign Neon

29.07.2022, MForum.ru

До сих пор оператор полагался на решение SAP SuccessFactors, теперь, по известным причинам, переходит на российскую платформу Neon. Как ожидается, эксплуатация платформы Neon обойдется существенно дешевле, говорится о десятках миллионов рублей экономии, при сохранении всего необходимого функционала в рамках единой системы. В МегаФон также отмечают, что Neon работает примерно на 30% быстрее, чем прежнее решение. В это вполне можно поверить, поскольку Neon свежая разработка, основанная на модной микросервисной архитектуре.

Систему запустили в защищенном контуре МегаФона, все данные теперь хранятся на ЦОДах оператора. На новую платформу уже переведены корпоративный портал, а также система целеполагания. В цифровом пространстве объединены данные 30 тысяч сотрудников МегаФона, включая дочерние компании. Процесс миграции еще не завершен, это предстоит сделать до конца года.

Интересна история Neon. Как и многие успешные продукты, первоначально платформа разрабатывалась для собственных нужд Nexign. Получился неплохой продукт, который решили вывести на рынок. МегаФон первая крупная компания, которая решилась его внедрить, но, возможно, не последняя - внедрение Neon оператором большой четверки - хороший кейс, который поможет продвижению Neon на российском рынке.

пресс-релиз "МегаФон"

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