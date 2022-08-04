Анонсы: Самый дешевый смартфон OnePlus – Nord 20 SE – доступен на AliExpress

04.08.2022, MForum.ru

На популярной площадке начались продажи смартфона OnePlus Nord 20 SE. Новинка стала как самым доступным смартфоном OnePlus, так и самым скромным OnePlus в части спецификаций.

В активе OnePlus Nord 20 SE присутствуют 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 720 x 1612 пикселей с максимальной яркостью 600 нит и 8 Мп камерой в каплевидном вырезе, чипсет MediaTek Helio G35 дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп, в качестве вспомогательного используется 2 Мп датчик глубины сцены. Из прочего отметим стереодинамики и дактилоскопический сенсор на боковом торце. ОС – Android 12 с оболочкой OxygenOS 12.1.

Одним словом, OnePlus Nord 20 SE представляет собой ничто иное как ребрендинг OPPO A77 4G, который в Индии дебютировал по цене 15 499 рупий ($195). Стоимость OnePlus Nord 20 SE аналогична - $199, купить новинку можно начиная с 12 августа.