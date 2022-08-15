Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре

MForum.ru
15.08.2022,
Honor работает над следующим складным телефоном под своим брендом. На китайском рынке он может дебютировать под названием Honor Magic V2 уже в декабре. По крайней мере, именно эту информацию озвучил инсайдер из Китая.
Honor Magic V
Ожидается, что Magic V2 будет более тонким и легким устройством по сравнению со своим предшественником, Honor Magic V, дебютировавшим в январе этого года. Подробности о технических характеристиках новинки пока отсутствуют. Но в ее активе можно ожидать чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1. В программной части новинка получит оболочку Magic UI 7.0.
Другая всплывшая утечка показала емкость аккумулятора. По данным Digital Chat Station грядущий складной телефон Honor будет оснащен двухэлементной батареей емкостью 2030 мАч / 2870 мАч. Таким образом, общая типичная емкость батареи составляет около 5000 мАч. Напомним, что предыдущая модель была оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятором емкостью 4750 мАч.
© Антон Печеровый,
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