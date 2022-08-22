Микроэлектроника: Китайский производитель керамических конденсаторов получил $295 млн инвестиций

22.08.2022, MForum.ru

Речь идет о китайской компании Viiyong (Guangdong Viiyong Electronic Technology), в состав акционеров которой входят такие компании, как Xiaomy и Oppo. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Средства получены в рамках раундов серий B и B+, это средства для создания новых производственных мощностей, а также для продолжения разработок MLCC (многослойных керамические чип-конденсаторов).

Картинка немного отстает от реальной жизни, в частности Viiyong уже выпускает и 10 мкФ на 6.3 В.

Компания выпускает в основном малоразмерные, высокочастотные MLCC, в том числе с высокой емкостью, предназначенные для использования в автопроме. Впрочем, их охотно используют также создатели решений обеспечения общественной безопасности и некоторые производители бытовой техники.

Инвестиций, согласно расчету, должно хватить на выход на первую фазу коммерческой эксплуатации двух новых производственных предприятий компании, что поднимет производственную мощность до 600 млрд MLCC в год - масштабно! Впрочем, к 2028 году компания намерена завершить 2-ю и 3-ю фазы развития, нарастив производительность до 1,5 трлн MLCC в год. Для этого планируются инвестиции в размере 12 млрд юаней ($4,1 млрд).

Инвестиции поступили от китайских инвестиционных банков CITIC Securities и GF Securities, а также от компаний SDIC Venture Capital и Technology Financial Group.

В России многослойные керамические конденсаторы также производятся. Их выпускает, например, ООО «Кулон». Но вряд ли в триллионных объемах. \

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теги: микроэлектроника Китай тренды