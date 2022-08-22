Микроэлектроника: Китайский производитель керамических конденсаторов получил $295 млн инвестиций

MForum.ru
22.08.2022,
Речь идет о китайской компании Viiyong (Guangdong Viiyong Electronic Technology), в состав акционеров которой входят такие компании, как Xiaomy и Oppo. Об этом сообщает Nikkei Asia.
Средства получены в рамках раундов серий B и B+, это средства для создания новых производственных мощностей, а также для продолжения разработок MLCC (многослойных керамические чип-конденсаторов).
Картинка немного отстает от реальной жизни, в частности Viiyong уже выпускает и 10 мкФ на 6.3 В.
Компания выпускает в основном малоразмерные, высокочастотные MLCC, в том числе с высокой емкостью, предназначенные для использования в автопроме. Впрочем, их охотно используют также создатели решений обеспечения общественной безопасности и некоторые производители бытовой техники.
Инвестиций, согласно расчету, должно хватить на выход на первую фазу коммерческой эксплуатации двух новых производственных предприятий компании, что поднимет производственную мощность до 600 млрд MLCC в год - масштабно! Впрочем, к 2028 году компания намерена завершить 2-ю и 3-ю фазы развития, нарастив производительность до 1,5 трлн MLCC в год. Для этого планируются инвестиции в размере 12 млрд юаней ($4,1 млрд).
Инвестиции поступили от китайских инвестиционных банков CITIC Securities и GF Securities, а также от компаний SDIC Venture Capital и Technology Financial Group.
В России многослойные керамические конденсаторы также производятся. Их выпускает, например, ООО «Кулон». Но вряд ли в триллионных объемах. \
--
За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к Сообществу RUSmicro в VK
теги: микроэлектроника Китай тренды
Публикации по теме:
19.08. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайские производители продолжат расширение мощностей / MForum.ru
21.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Американские производители чипов продолжают доминировать в инвестициях в разработку технологий микроэлектроники / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Или "антиковидная" строгость, или полупроводники? / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Юрий Борисов: Как развивать микроэлектронику для космоса в условиях американских санкций? / MForum.ru
15.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: 5 крупнейших производителей микроконтроллеров контролируют 82% рынка / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Blackview Tab 13 – планшет с режимом ПК / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Realme 9 (4G) появился в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OPPO Band 2 представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A04s / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Pro представлен официально / MForum.ru