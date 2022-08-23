AI: ВымпелКом присоединился к Кодексу этики в сфере ИИ

MForum.ru
23.08.2022,
Компания ВымпелКом присоединилась к так называемому Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Официальная церемония прошла в рамках Международного форума технология развития "Технопром - 2022", который проходит в Новосибирск с 23 по 26 августа.
"ВымпелКом" разрабатывает технологии ИИ для различных отраслей экономики и социальной сферы, например, для поиска пропавших людей, выявления на ранней стадии заболеваний, постановки диагнозов, автоматизации технологических процессов, обеспечения надежности объектов в труднодоступных местах, недопущении техногенной катастрофы.
Разработки "ВымпелКома" в области ИИ применяют для увеличения производительности бизнеса, улучшения качества продукции, повышения выживаемости культур, построения сетей связи, повышения пропускной способности дорог, оптимизации маршрутов, выявления фактов нарушений общественного порядка, правил дорожного движения, для повышения туристической привлекательности региона.
Кодекс этики в сфере ИИ начали принимать в России с октября 2021 года. Этот документ разработал Альянс в сфере ИИ. Общая идея документа - установить этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться компаниям, применяющим ИИ в своей деятельности или создающим продукты на основе технологий ИИ.
Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания, внедрения и использования технологии ИИ на всех этапах жизненного цикла, а его рекомендации рассчитаны на системы ИИ, применяемые исключительно в гражданских целях.
Кодекс ИИ - полезная вещь, если к нему не сформируется формальное отношение. ИИ может стать новой основой организации общества и от нас зависит - будет ли это во благо людям.
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теги: Вымпелком AI ИИ искусственный интеллект
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