Анонсы: Vivo Y35 появился в России

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Анонсы: Vivo Y35 появился в России

29.08.2022, MForum.ru

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Состоялся российский релиз смартфона Vivo Y35. Новинка позиционируется как решение, позволяющее получать качественные снимки в любых условиях, в том числе при недостаточной освещенности. Технически речь идет о 50 Мп основном сенсоре, дополненном двумя сенсорами разрешением 2 Мп.

Анонсы: Vivo Y35 появился в России

Спецификации Vivo Y35 включают в себя 6,58-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2408 × 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Цена Vivo Y35 составит 17 990 рублей за вариант с 64 Гб встроенной памяти. Вариант с 128 Гб встроенной памяти появится в продаже позднее.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информацииru.vivo.com

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