Развитие сети: ВымпелКом разработал систему Маяк для автоматического контроля загрузки транспортной сети

MForum.ru
31.08.2022,
Специалисты технического блока компании ВымпелКом разработали систему Маяк, предназначенную для анализа загрузки сети, которая не только контролирует изменения трафика, но и дает прогнозы загрузки, что позволяет инженерам заблаговременно выявлять проблемные участки транспортной сети и устранять "узкие места" в ней.
Система Маяк - оригинальный продукт, созданный в компании с использованием open source-решений: Postgresql, Python, Grafana, Elasticsearch, Zabbix. Идет его доработка и расширение. Как ожидается, использование компанией системы Маяк поможет оптимизировать инвестиции в транспортную сеть - расширяя именно те участки, где это требуется прежде всего. Также система выявляет наиболее низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы, что позволяет либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо от нее отказываться.
Благодаря интеграции с системами WorkFlow, Маяк позволяет контролировать ситуацию на сети и автоматически запускать проекты, контролируя сроки их исполнения. Система покажет, когда будет реализовано то или иное расширение сети, кто из специалистов за это отвечает.
"Маяк" обладает функцией автоматических оповещений в ситуациях, требующих оперативного внимания или немедленных вмешательств инженеров. Использование предиктивного анализа позволяет прогнозировать загруженность сети на некоторое время вперед, что в конечном итоге повышает стабильность работы сети.
Охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных.
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теги: развитие сети билайн Карачаево-Черкессия
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