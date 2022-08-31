Развитие сети: ВымпелКом разработал систему Маяк для автоматического контроля загрузки транспортной сети

MForum.ru

Развитие сети: ВымпелКом разработал систему Маяк для автоматического контроля загрузки транспортной сети

31.08.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Специалисты технического блока компании ВымпелКом разработали систему Маяк, предназначенную для анализа загрузки сети, которая не только контролирует изменения трафика, но и дает прогнозы загрузки, что позволяет инженерам заблаговременно выявлять проблемные участки транспортной сети и устранять "узкие места" в ней.

 

 

Система Маяк - оригинальный продукт, созданный в компании с использованием open source-решений: Postgresql, Python, Grafana, Elasticsearch, Zabbix. Идет его доработка и расширение. Как ожидается, использование компанией системы Маяк поможет оптимизировать инвестиции в транспортную сеть - расширяя именно те участки, где это требуется прежде всего. Также система выявляет наиболее низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы, что позволяет либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо от нее отказываться.

Благодаря интеграции с системами WorkFlow, Маяк позволяет контролировать ситуацию на сети и автоматически запускать проекты, контролируя сроки их исполнения. Система покажет, когда будет реализовано то или иное расширение сети, кто из специалистов за это отвечает.

"Маяк" обладает функцией автоматических оповещений в ситуациях, требующих оперативного внимания или немедленных вмешательств инженеров. Использование предиктивного анализа позволяет прогнозировать загруженность сети на некоторое время вперед, что в конечном итоге повышает стабильность работы сети.

Охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных.

пресс-релиз билайн

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: развитие сети билайн Карачаево-Черкессия

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.08. [Новости компаний] Развитие сети: ВымпелКом улучшил связь на горнолыжных курортах Карачаево-Черкессии / MForum.ru

25.08. [Новости компаний] Развитие сети: ВымпелКом на 30% нарастил скорость соединений с популярными интернет-сервисами / MForum.ru

24.08. [Новости компаний] Геоаналитика: ВымпелКом поможет предпринимателям Калининграда помочь найти места концентрации их ЦА / MForum.ru

23.08. [Новости компаний] AI: ВымпелКом присоединился к Кодексу этики в сфере ИИ / MForum.ru

23.08. [Новости компаний] B2G. ЦОД: Вымпелком подготовил инфраструктуру для ФБГУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 16:50 ABloud Тема: DWDM (30.01.2005)
[DWDM. Российское телеком-оборудование. Ростелеком. T8] Телеком-компании ведут активную работу по импортозамещению оборудования Москва, 31 августа 2022 года, пресс-релиз Минцифры через MForum.ru — ...
Сегодня 16:34 ABloud Тема: Томская область (04.12.2007)
[IoT. Томская область. МТС] Датчики МТС проконтролируют условия хранения лекарственных препаратов в Томске 31 августа 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
Сегодня 15:17 ABloud Тема: ГПБ Мобайл (13.12.2021)
[Пресс-релиз. Тарифы. ГПБ Мобайл] ГПБ Мобайл: от мобильной связи для розничных клиентов Газпромбанка до корпоративных продуктов и партнерских программ 31 августа 2022 года, пресс-релиз ГПБ Мобайл ...
Сегодня 12:32 ABloud Тема: Программное обеспечение (13.12.2021)
[IT. Российское ПО. Вымпелком] «Вымпелком» разработал систему «Маяк», позволяющую прогнозировать загрузку сети 31 августа 2022 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – специалисты ...
Вчера 16:36 ABloud Тема: Карачаево-Черкесская республика (28.08.2011)
[Развитие сетей. Карачаево-Черкессия. билайн] билайн улучшил связь на горнолыжных курортах Карачаево- Черкессии 30 августа 2022 года, Черкесск, пресс-релиз билайн на MForum.ru - ПАО «ВымпелКом» ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

30.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V25e представлен официально / MForum.ru

29.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y35 появился в России / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 появился в России / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru

11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: